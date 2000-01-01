(Гирина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1817
Отец: Гирин Пётр
Мать: Гирина Авдотья
Бракосочетание
18.05.1838
Муж: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Степан
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно