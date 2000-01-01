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(Гирина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Муж

1819 г.р.

Дети

1839 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1817

Отец: Гирин Пётр

Мать: Гирина Авдотья

Бракосочетание
18.05.1838

Муж: Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Степан

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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