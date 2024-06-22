Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна 26.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1912

Дата смерти

25.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1912

Отец: Тюрин Михаил Иванович

Мать: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Римма Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Фёдор

Рождение ребёнка
23.11.1941

Сын: Кузнецов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор

Смерть
25.08.1986

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