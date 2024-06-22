Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1912
Дата смерти25.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Римма Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Фёдор
Рождение ребёнка
23.11.1941
Сын: Кузнецов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор
Смерть
25.08.1986