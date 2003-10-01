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Созонов владимир александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1967

Дата смерти

?.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1989

Жена: Созонова людмила геннадьевна

Рождение ребёнка
18.06.1989

Сын: Созонов денис владимирович

Мать ребёнка: Созонова людмила геннадьевна

Рождение ребёнка
14.03.1994

Сын: Созонов максим владимирович

Мать ребёнка: Созонова людмила геннадьевна

Рождение ребёнка
17.11.1995

Сын: Созонов александр владимирович

Мать ребёнка: Созонова людмила геннадьевна

Смерть
?.10.2003
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