Созонов владимир александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1967
Дата смерти?.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1989
Рождение ребёнка
18.06.1989
Сын: Созонов денис владимирович
Мать ребёнка: Созонова людмила геннадьевна
Рождение ребёнка
14.03.1994
Сын: Созонов максим владимирович
Мать ребёнка: Созонова людмила геннадьевна
Рождение ребёнка
17.11.1995
Сын: Созонов александр владимирович
Мать ребёнка: Созонова людмила геннадьевна
Смерть
?.10.2003