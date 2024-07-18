Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боженов Алексей

Мать: Боженова Клавдия

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Исаев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Михаил

Рождение ребёнка
Около 01.12.1999

Дочь: Исаева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Исаев Михаил

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

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