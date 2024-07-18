Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боженов Алексей
Мать: Боженова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Исаев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Михаил
Рождение ребёнка
Около 01.12.1999
Дочь: Исаева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Исаев Михаил