Аксенова (Кокорева) Аксиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Кокорева) Аксиния Павловна

Место рождения

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.01.1906

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1906

Отец: Кокорев Павел Ефимович

Мать: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Аксенов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Константин Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Василий Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Георгий Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Иван Егорович

Отец ребёнка: Аксенов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Егор

Смерть
01.01.1987
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
1987
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область

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