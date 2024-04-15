Аксенова (Кокорева) Аксиния Павловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1906
Дата смерти01.01.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Аксенов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Константин Егорович
Отец ребёнка: Аксенов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксенов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксенов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксенов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксенов Егор
Смерть
01.01.1987
Похороны
1987