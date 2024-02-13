Романко Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1938
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1962
Сын: Романко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Романко (Стародубцева) Валентина Герасимовна
Рождение ребёнка
24.02.1968
Дочь: Щербина (Романко) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Романко (Стародубцева) Валентина Герасимовна