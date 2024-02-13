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Романко Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романко (Стародубцева) Валентина Герасимовна

Бракосочетание
30.04.1938

Жена: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1962

Сын: Романко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Романко (Стародубцева) Валентина Герасимовна

Рождение ребёнка
24.02.1968

Дочь: Щербина (Романко) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Романко (Стародубцева) Валентина Герасимовна

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