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Засыпкин Максим Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1981

Отец: Засыпкин Игорь Иванович

Мать: Засыпкина Наталья Ивановна

Бракосочетание
09.03.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.2005

Сын: Засыпкин Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
21.11.2010

Дочь: Засыпкина Вероника Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
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