Засыпкин Максим Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1981
Бракосочетание
09.03.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.2005
Сын: Засыпкин Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2010
Дочь: Засыпкина Вероника Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности