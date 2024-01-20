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Колесова Фёкла Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.08.1879

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Колесов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Колесова Матрёна Осиповна

Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Колесов Филарет Осипович

Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Колесова Марья Осиповна

Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Колесова Маремьяна Осиповна

Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович

Смерть
03.08.1879

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