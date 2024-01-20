Колесова Фёкла Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти03.08.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Колесова Матрёна Осиповна
Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Колесова Марья Осиповна
Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Колесова Маремьяна Осиповна
Отец ребёнка: Колесов Иосип Степанович
Смерть
03.08.1879