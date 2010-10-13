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Губерт Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1924

Дата смерти

13.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губерт Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губерт Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губерт Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губерт Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губерт (Штеле) Эрика Александровна

Смерть
13.10.2010

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