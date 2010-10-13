Губерт Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1924
Дата смерти13.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губерт Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губерт Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губерт Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Губерт (Штеле) Эрика Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2010