Поливин Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения25.07.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1940
Отец: Поливин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
08.12.1958
Дочь: Кукушкина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1961
Дочь: Запенькова Галина Петровна
Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1963
Дочь: Попенко Надежда Петровна
Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1969
Дочь: Гайворонская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно