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Поливин Пётр Иванович

Место рождения

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область

Дата рождения

25.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1940

Отец: Поливин Иван Анисимович

Мать: Поливина Марфа Васильевна

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
08.12.1958

Дочь: Кукушкина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1961

Дочь: Запенькова Галина Петровна

Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1963

Дочь: Попенко Надежда Петровна

Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
01.10.1969

Дочь: Гайворонская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Поливина Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливина Клавдия Васильевна

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