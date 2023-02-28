Куличихин Евстафий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличихин Евстафий Степанович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кряквин Степан Архипович

Мать: Кряквина Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Евстафьевна

Мать ребёнка: Куличихина Елизавета Савинкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.01.1862

Сын: Куличихин Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Куличихина Елизавета Савинкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличихина Елизавета Савинкина

Смерть
Неизвестно
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