Куличихин Евстафий Степанович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кряквин Степан Архипович
Мать: Кряквина Мария
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Евстафьевна
Мать ребёнка: Куличихина Елизавета Савинкина
Рождение ребёнка
25.01.1862
Сын: Куличихин Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Куличихина Елизавета Савинкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно