Тишкова (Пухова) Агафья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова (Пухова) Агафья Корниловна

Место рождения

Новодостовалово, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

05.02.1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1768 ст.

Отец: Пухов Корнилий Гаврилович

Мать: Пухова Анна Евстафьевна

Новодостовалово, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
08.07.1786 ст.

Муж: Тишков Тихон Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1803 ст.

Дочь: Шумилова (Тишкова) Васса Тихоновна

Отец ребёнка: Тишков Тихон Иванович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.03.1806 ст.

Дочь: Привалова (Тишкова) Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Тишков Тихон Иванович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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