Тишкова (Пухова) Агафья Корниловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1768 ст.
Отец: Пухов Корнилий Гаврилович
Мать: Пухова Анна Евстафьевна
Бракосочетание
08.07.1786 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1803 ст.
Дочь: Шумилова (Тишкова) Васса Тихоновна
Отец ребёнка: Тишков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1806 ст.
Дочь: Привалова (Тишкова) Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Тишков Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно