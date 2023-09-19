Войнов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
28.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна