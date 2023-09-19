Войнов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
28.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна

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