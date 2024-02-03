Кныш Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кныш (Петренко) Елена
Работа или профессия
Неизвестно
краснодеревщик,кавалерист,ст.сержант
Рождение ребёнка
05.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кныш (Петренко) Елена
Смерть
Неизвестно
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: пропал б\\вести