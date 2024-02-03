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Кныш Андрей Иванович

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Место рождения

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кныш (Петренко) Елена

Работа или профессия
Неизвестно
краснодеревщик,кавалерист,ст.сержант
Рождение ребёнка
05.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кныш (Петренко) Елена

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: пропал б\\вести

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