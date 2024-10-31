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Дударев Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905

Отец: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Мать: (Новоселова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дударев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дударев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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