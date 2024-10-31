Дударев Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Алексеевна
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дударев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дударев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно