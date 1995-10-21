Сочкова (Сухова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Сухова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1906

Дата смерти

19.05.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1906

Отец: Сухов Павел

Мать: Сухова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1928

Сын: Сочков Евгений Максимович

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Сочкова Нина Максимовна

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1938

Дочь: Данилычева Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
11.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1946

Сын: Сочков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1950

Сын: Сочков Александр Максимович

Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1979
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