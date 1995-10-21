Сочкова (Сухова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1906
Дата смерти19.05.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1906
Отец: Сухов Павел
Мать: Сухова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1928
Сын: Сочков Евгений Максимович
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Сочкова Нина Максимовна
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1938
Дочь: Данилычева Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1946
Сын: Сочков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1950
Сын: Сочков Александр Максимович
Отец ребёнка: Сочков Максим Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1979