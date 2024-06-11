Калашников Борис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1970
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Полякова) Татьяна Валерьевна