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Коробкова Клавдия Никитична

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробков Егор Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Коробков Иван Егорович

Отец ребёнка: Коробков Егор Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Коробков Александр Егорович

Отец ребёнка: Коробков Егор Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1876

Дочь: (Коробкова) Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Коробков Егор Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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