Коробкова Клавдия Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Коробков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Коробков Александр Егорович
Отец ребёнка: Коробков Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1876
Дочь: (Коробкова) Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Коробков Егор Иванович
Смерть
Неизвестно