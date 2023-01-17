Петров Александр Иванович
Место рожденияМитино, Моск. обл.
Дата рождения15.10.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1956
Отец: Петров Иван Иванович
Мать: Петрова Анна Гавриловна
Митино, Моск. обл.
Рождение ребёнка
18.09.1978
Дочь: Петрова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Петрова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
15.04.1986
Сын: Петров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Петрова Елена Викторовна