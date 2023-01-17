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Петров Александр Иванович

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Место рождения

Митино, Моск. обл.

Дата рождения

15.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1956

Отец: Петров Иван Иванович

Мать: Петрова Анна Гавриловна

Митино, Моск. обл.
Рождение ребёнка
18.09.1978

Дочь: Петрова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Петрова Елена Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1986

Сын: Петров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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