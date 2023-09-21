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Боровский Владимир Алексеевич

Место рождения

Делянкир, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

24.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Делянкир, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровская Алла Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1976

Сын: Боровский Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Боровская Алла Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1981

Дочь: Старосадчева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Боровская Алла Петровна

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