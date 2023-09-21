Боровский Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровская Алла Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1976
Сын: Боровский Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Боровская Алла Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1981
Дочь: Старосадчева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Боровская Алла Петровна