Шатов Антипий Степанов (Стефанов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Мария Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатова Мария Николаева
Барышье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шатова Мария Николаева
Смерть
Неизвестно