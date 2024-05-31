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Шатов Антипий Степанов (Стефанов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шатов Степан (Стефан) Никитич

Мать: Шатова Проскофья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Мария Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Антон Антипович

Мать ребёнка: Шатова Мария Николаева

Барышье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шатов Никифор Антипов

Мать ребёнка: Шатова Мария Николаева

Смерть
Неизвестно

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