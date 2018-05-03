Шелковников Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковников Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.10.1970

Дата смерти

03.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.05.2018
г.Каменка Выборгский район Ленинградская область
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