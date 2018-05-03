Шелковников Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.10.1970
Дата смерти03.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.2018
г.Каменка Выборгский район Ленинградская область