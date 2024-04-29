Каганов Израиль Львович
Место рожденияг. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рождения01.05.1902
Дата смерти28.04.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902
Отец: Каганов Лев
Мать: Каганова Анна Наумовна
г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каганова) Ирина Израилевна
Мать ребёнка: Каганова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каганова) Людмила Израилевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.04.1985
г. Москва, РСФСР, СССР