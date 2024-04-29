Каганов Израиль Львович 01.05.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганов Израиль Львович

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Место рождения

г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

01.05.1902

Дата смерти

28.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902

Отец: Каганов Лев

Мать: Каганова Анна Наумовна

г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каганова) Ирина Израилевна

Мать ребёнка: Каганова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каганова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каганова) Людмила Израилевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.04.1985
г. Москва, РСФСР, СССР

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