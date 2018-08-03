Бринёв Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бринёв Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Бринёв Николай

Мать: Протопопова Альбина Александровна

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