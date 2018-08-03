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Бринёв Валерий Николаевич
Бринёв Валерий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Бринёв Николай
1937 г.р.
Мать
Протопопова Альбина Александровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Бринёв Николай
Мать:
Протопопова Альбина Александровна
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