Беспалова (Самсонова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1991
Родилась в 20:43 в «Родильном доме №6» Центрального округа г.Москвы по адресу: метро Белорусская, ул.2-я Миусская, д.1/10. (данный роддом закрыт осенью 2012 года)
Бракосочетание
10.10.2015
Хамовнический ЗАГС г. Москвы.
Рождение ребёнка
18.08.2016
Дочь: Беспалова Изабелла Михайловна
Отец ребёнка: Беспалов Михаил Алексеевич
В 12:23 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 1-ая из двойни.
Рождение ребёнка
18.08.2016
Дочь: Беспалова Аделина Михайловна
Отец ребёнка: Беспалов Михаил Алексеевич
В 12:25 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 2-ая из двойни.