Беспалова (Самсонова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова (Самсонова) Татьяна Алексеевна

Беспалова (Самсонова) Татьяна Алексеевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1991

Отец: Самсонов Алексей Юрьевич

Мать: Самсонова Светлана Владиславовна

Москва, город федерального значения Москва
Родилась в 20:43 в «Родильном доме №6» Центрального округа г.Москвы по адресу: метро Белорусская, ул.2-я Миусская, д.1/10. (данный роддом закрыт осенью 2012 года)
Бракосочетание
10.10.2015

Муж: Беспалов Михаил Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Хамовнический ЗАГС г. Москвы.
Рождение ребёнка
18.08.2016

Дочь: Беспалова Изабелла Михайловна

Отец ребёнка: Беспалов Михаил Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
В 12:23 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 1-ая из двойни.
Рождение ребёнка
18.08.2016

Дочь: Беспалова Аделина Михайловна

Отец ребёнка: Беспалов Михаил Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
В 12:25 в роддоме при ГКБ Ерамишанцева у метро Бабушкинская. Кесарево сечение. 2-ая из двойни.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close