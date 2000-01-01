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Емельянов Аким Иванов

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Емельянов Иван Филиппов

Мать: Мария Тимофеева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Александра Акимова

Мать ребёнка: Марья Трофимова

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
Неизвестно
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