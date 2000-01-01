Емельянов Аким Иванов
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Емельянов Иван Филиппов
Мать: Мария Тимофеева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Александра Акимова
Мать ребёнка: Марья Трофимова
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
Неизвестно