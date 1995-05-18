Кирпичников Моисей Эльевич
Место рождениягомель, Гомельская область Belarus
Дата рождения18.06.1913
Дата смерти18.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
гомель, Гомельская область Belarus
Рождение ребёнка
06.02.1940
Дочь: Кирпичникова Ольга Моисеевна
Мать ребёнка: Зворыкина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1949
Дочь: Ксения Моисеевна
Мать ребёнка: Зворыкина Наталья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Ботаник
Смерть
18.05.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния