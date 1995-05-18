Кирпичников Моисей Эльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичников Моисей Эльевич

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Место рождения

гомель, Гомельская область Belarus

Дата рождения

18.06.1913

Дата смерти

18.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

гомель, Гомельская область Belarus
Рождение ребёнка
06.02.1940

Дочь: Кирпичникова Ольга Моисеевна

Мать ребёнка: Зворыкина Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1949

Дочь: Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Зворыкина Наталья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Ботаник
Смерть
18.05.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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