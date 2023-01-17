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Анкудинов Алексей Федорович

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Анкудинов Федор Дмитриевич

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Федора сын Алексей 1 1/2 /12 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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