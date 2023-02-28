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Голубев Пётр Афанасьевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

07.03.1910

Дата смерти

08.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1910

Отец: Голубев Афанасий Алексеевич

Мать: Голубева Елена (Ольга) Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Крещение
08.03.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Голубев Афанасий Алексеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Голубева Елена Алексеевна. Мать. Православная Казылов Иван Алексеевич. ... Показать все
Смерть
08.03.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
09.03.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
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