Голубев Пётр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1910
Дата смерти08.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1910
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Крещение
08.03.1910
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Голубев Афанасий Алексеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Голубева Елена Алексеевна. Мать. Православная Казылов Иван Алексеевич. ... Показать все
Смерть
08.03.1910
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
09.03.1910
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910