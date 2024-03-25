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Вьюжанина Екатерина Васильевна
Вьюжанина Екатерина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1984
Пол
Женский
Отец
Вьюжанин Василий Федорович
1961 г.р.
Мать
Балдыкова Таисия Ивановна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1984
Отец:
Вьюжанин Василий Федорович
Мать:
Балдыкова Таисия Ивановна
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