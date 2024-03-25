Вьюжанина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1984

Отец: Вьюжанин Василий Федорович

Мать: Балдыкова Таисия Ивановна

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