Дружинина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дружинин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Дружинин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Дружинин Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Иван Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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