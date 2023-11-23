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Прасковья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Галактионов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Игнатий Николаев

Отец ребёнка: Николай Галактионов

Игнатий Николаевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Галактионовича. В июне 1792 года определен во дьячка к церкви села Спасского на Ити Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно

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