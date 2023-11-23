Прасковья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Галактионов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Игнатий Николаев
Отец ребёнка: Николай Галактионов
Игнатий Николаевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Галактионовича. В июне 1792 года определен во дьячка к церкви села Спасского на Ити Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно