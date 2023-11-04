Колесникова (Чхетиани) Александра Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Виктор Петрович
Отец ребёнка: Колесников Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Жанна Петровна
Отец ребёнка: Колесников Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Пётр
Смерть
Неизвестно