Колесникова (Чхетиани) Александра Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Чхетиани) Александра Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чхетиани Денис Фёдорович

Мать: Чхетиани (Гургенидзе) Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Виктор Петрович

Отец ребёнка: Колесников Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Жанна Петровна

Отец ребёнка: Колесников Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Пётр

Смерть
Неизвестно

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