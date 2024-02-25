Новицкий Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Иван Ефимович

Мать ребёнка: Новицкая Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Николай Ефимович

Мать ребёнка: Новицкая Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Новицкая Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипко Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Новицкая Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
08.02.1960

Дочь: Веретенникова Светлана Ефимовна

Мать ребёнка: Новицкая Клавдия Степановна

Смерть
Неизвестно

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