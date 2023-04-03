Кальченко Пелагея Лукична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Пелагея Лукична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Кальченко Наталия Александровна

Отец ребёнка: Кальченко Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.02.1847

Дочь: Кальченко Ангафия Александровна

Отец ребёнка: Кальченко Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.08.1849

Сын: Кальченко Мирон Александрович

Отец ребёнка: Кальченко Александр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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