Кальченко Пелагея Лукична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Кальченко Наталия Александровна
Отец ребёнка: Кальченко Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.02.1847
Дочь: Кальченко Ангафия Александровна
Отец ребёнка: Кальченко Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.08.1849
Сын: Кальченко Мирон Александрович
Отец ребёнка: Кальченко Александр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно