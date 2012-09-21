Федотова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1930

Дочь: Голованова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Иван Семенович

Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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