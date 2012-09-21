Федотова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1930
Дочь: Голованова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно