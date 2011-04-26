Припадчева Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припадчева Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2011

Отец: не указан

Мать: Припадчева Лариса Викторовна

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