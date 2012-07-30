Бельченков Анатолий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти30.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1971
Сын: Бельченков Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Бельченкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Бельченков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Бельченкова Наталья Михайловна
Смерть
30.07.2012