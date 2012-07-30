Бельченков Анатолий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельченков Анатолий Иосифович

Бельченков Анатолий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

30.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1971

Сын: Бельченков Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Бельченкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Бельченков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Бельченкова Наталья Михайловна

Смерть
30.07.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.