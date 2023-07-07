Матрена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Федорова
Отец ребёнка: Федор Гаврилов
Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1795
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Гаврилов
Смерть
Неизвестно