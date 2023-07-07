Матрена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Матвеева

Матрена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Гаврилов

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1795
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close