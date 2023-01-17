Каляганова Анна Васильевна
Место рожденияРоссия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаково
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти26.07.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Василий Игнатьевич
Мать: не указана
Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаково
Рождение ребёнка
06.08.1836 ст.
Сын: Каляганов Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Каляганов Леонтий Антонович
Рождение ребёнка
13.11.1840 ст.
Сын: Каляганов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Каляганов Леонтий Антонович
Рождение ребёнка
13.08.1844
Сын: Каляганов Фаддей Леонтьевич
Отец ребёнка: Каляганов Леонтий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1885 ст.
Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область