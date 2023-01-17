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Каляганова Анна Васильевна

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Место рождения

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаково

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

26.07.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Василий Игнатьевич

Мать: не указана

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаково
Рождение ребёнка
06.08.1836 ст.

Сын: Каляганов Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Каляганов Леонтий Антонович

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1840 ст.

Сын: Каляганов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Каляганов Леонтий Антонович

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1844

Сын: Каляганов Фаддей Леонтьевич

Отец ребёнка: Каляганов Леонтий Антонович

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каляганов Леонтий Антонович

Смерть
26.07.1885 ст.
Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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