Пимахина Дарья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1993
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.2014
Дочь: Запольских Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Запольских Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
01.07.2016
Сын: Запольских Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Запольских Сергей Вячеславович