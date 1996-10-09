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Старостенко Фекла Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостенко Минай Иванович

Мать: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко Виктор Климович

Отец ребёнка: Старостенко Клим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко Юрий Климович

Отец ребёнка: Старостенко Клим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко Геннадий Климович

Отец ребёнка: Старостенко Клим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостенко Клим Иванович

Смерть
09.10.1996

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