Старостенко Фекла Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.10.1996
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостенко Виктор Климович
Отец ребёнка: Старостенко Клим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостенко Юрий Климович
Отец ребёнка: Старостенко Клим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостенко Геннадий Климович
Отец ребёнка: Старостенко Клим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1996