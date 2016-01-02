Михеева (Вилежанинова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Вилежанинова) Зоя Александровна

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Место рождения

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

03.05.1931

Дата смерти

02.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1931

Отец: Вилежанинов Александр

Мать: Вилежанинова Прасковья

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Ветошкина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилежанинов Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич

Смерть
02.01.2016
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