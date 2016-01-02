Михеева (Вилежанинова) Зоя Александровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1931
Дата смерти02.01.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1931
Отец: Вилежанинов Александр
Мать: Вилежанинова Прасковья
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Ветошкина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилежанинов Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Николай Георгиевич
Смерть
02.01.2016