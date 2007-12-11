Неизвестно Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Иван Ильич

Неизвестно Иван Ильич

avatar

Место рождения

Кубань

Дата рождения

17.08.1899

Дата смерти

09.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1899

Отец: Неизвестно Илья (дед Илько)

Мать: не указана

Кубань
Рождение ребёнка
1922

Сын: Филенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
После 1932

Жена: Филенко Аграфена Алексеевна

Была замужем до Захара - выдали замуж принудительно, но муж рано умер.
Рождение ребёнка
13.06.1936

Сын: Неизвестно Михаил Иванович

Мать ребёнка: Филенко Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Неизвестно Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Филенко Аграфена Алексеевна

Оренбургский район, с. Паника
Смерть
09.08.1963
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close