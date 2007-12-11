Неизвестно Иван Ильич
Место рожденияКубань
Дата рождения17.08.1899
Дата смерти09.08.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1899
Отец: Неизвестно Илья (дед Илько)
Мать: не указана
Кубань
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1932
Была замужем до Захара - выдали замуж принудительно, но муж рано умер.
Рождение ребёнка
13.06.1936
Сын: Неизвестно Михаил Иванович
Мать ребёнка: Филенко Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.1939
Сын: Неизвестно Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Филенко Аграфена Алексеевна
Оренбургский район, с. Паника
Смерть
09.08.1963
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника