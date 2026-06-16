Колотова Анна Романовна 03.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Колотова Анна Романовна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 03.08.1924, Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

умерла Неизвестно

Супруги
Колотов Яков Николаевич27.03.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
23.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
24.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Награда
03.06.1954

Звание или должность: колхозница колхоза «Новая жизнь» Купинского района | Награжден: Медаль «Медаль материнства» I степени | Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1954 г. | Ссылка на документ: ГАНО. Р-1020, оп.1, д.652, л.539

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно

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