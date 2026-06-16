Колотова Анна Романовна
женский, родилась 03.08.1924, Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
умерла Неизвестно
Супруги
Колотов Яков Николаевич27.03.1922 г.р.
- СобытияСобытия
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1942
Рождение ребёнка
24.07.1945
Рождение ребёнка
30.01.1947
Рождение ребёнка
27.05.1949
Рождение ребёнка
02.02.1951
Рождение ребёнка
01.03.1953
Награда
03.06.1954
Рождение ребёнка
1955
Смерть
Неизвестно