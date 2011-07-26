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Филиппова Валентина Кирилловна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.06.1938

Дата смерти

26.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1957

Сын: Филиппов Александр Викторович

Отец ребёнка: Филиппов Виктор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1958

Сын: Филиппов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Филиппов Виктор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Виктор Кириллович

Смерть
26.07.2011
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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