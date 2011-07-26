Филиппова Валентина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения29.06.1938
Дата смерти26.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1957
Сын: Филиппов Александр Викторович
Отец ребёнка: Филиппов Виктор Кириллович
Рождение ребёнка
21.10.1958
Сын: Филиппов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Филиппов Виктор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2011