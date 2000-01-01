(Venetz) Adelina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Venetz) Adelina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Venetz Joseph

Мать: Venetz Adele

Смерть
1925
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