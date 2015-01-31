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Дильф Александр Иосифович

Место рождения

Энгельс

Дата рождения

28.07.1936

Дата смерти

31.01.2015

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936

Отец: Дильф Иосиф Михайлович

Мать: Дильф Мария Карловна

Энгельс
Рождение ребёнка
19.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дильф Даниловна

г. Владивосток
Развод
Неизвестно

Жена: Дильф Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дильф Александра

г. Владивосток
Смерть
31.01.2015
г. Владивосток
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Владивосток (остров Русский)
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