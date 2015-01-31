Дильф Александр Иосифович
Место рожденияЭнгельс
Дата рождения28.07.1936
Дата смерти31.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936
Отец: Дильф Иосиф Михайлович
Мать: Дильф Мария Карловна
Энгельс
Рождение ребёнка
19.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дильф Даниловна
г. Владивосток
Развод
Неизвестно
Жена: Дильф Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дильф Александра
г. Владивосток
Смерть
31.01.2015
г. Владивосток
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Владивосток (остров Русский)