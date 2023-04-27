Спиридонова Альбина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай Валентинович
Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Олег Валентинович
Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1978
Дочь: Вислогузова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич
Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия