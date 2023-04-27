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Спиридонова Альбина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961

Отец: Кожуховский Пëтр Никандрович

Мать: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай Валентинович

Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Олег Валентинович

Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1978

Дочь: Вислогузова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Спиридонов Валентин Николаевич

Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

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