Долин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Долин Иван Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Марья Павловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Марья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня