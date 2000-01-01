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Долин Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Долин Иван Прохорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Долин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Павловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Долин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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